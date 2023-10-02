الجيش الروسي يأسر مجموعتين من القوات الأوكرانية قرب أرتيوموفسك

تمكن جنود من جيش دبابات الحرس الأول التابع لمجموعة القوات الغربية الروسية من أسر مجموعتين من جنود القوات الأوكرانية المتمركزين بالقرب من مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وقال ضابط مخابرات روسي في المنطقة: "في الأماكن الواقعة شمال غرب أرتيوموفسك، تم أسر مجموعتين من قوات العدو".

وأوضح أنه تم أسر جنود من كتيبة المشاة الآلية رقم 77 وكتيبة المشاة الآلية المنفصلة رقم 56 التابعة للقوات الأوكرانية.

وقال أحد الأسرى ويدعى فيتالي ميلنيشينكو وهو جندي في اللواء 56، إنه تم إرسالهم إلى مواقع فارغة على خط الدفاع الأمامي للمراقبة، ووعدوا بمساعدة جوية بطائرات مسيرة. ومع ذلك، كما اتضح فيما بعد، بقي الجنود هناك وحدهم، حيث أسرهم الجيش الروسي.

وأضاف السجين في حديثه لوكالة "نوفوستي": "دخلت مجموعة روسية مهاجمة إلى مواقعنا وأسرتنا".

ويوم الجمعة الماضي، نشر رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، فيديو من محور أرتيوموفسك، يظهر عملية أسر خمسة جنود أوكرانيين من منطقة تحصنهم بالقرب من بلدة كليشِّييفكا.