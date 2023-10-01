دعوة الشباب المصري للتسجيل للمشاركة في المهرجان العالمي بروسيا مارس المقبل

تعلن وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي عن فتح باب التسجيل للشباب المصري للمشاركة في المهرجان العالمي للشباب في روسيا في دورته ال 20 والذي ينظم في خلال الفترة (١-٧) مارس 2024 بمدينة سوتشي بروسيا الاتحادية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على أن المهرجان العالمي للشباب بروسيا أحد آليات تعزيز الدبلوماسية الشبابية المصرية مع مختلف الدول الشقيقة، جنباً إلى جنب مع توطيد أواصر التعاون فى مجالي الشباب والرياضة مع تلك الدول فى ضوء توجيهات القيادة السياسية.

أشار وزير الشباب والرياضة إلى الحرص على تطوير برامج التبادلات الشبابية مع مختلف الدول بالشكل الذى يُسهم فى تعميق العلاقات الشبابية، وتبادل الثقافات بين الشباب المصرى، ونظرائهم مع مختلف الدول، ونقل التجربة المصرية فى تدريب وتمكين وتنمية مهارات الشباب.



وبمجرد وصول الدعوة الي مصر تم تشكيل اللجنة التحضيريه برئاسة المهندس احمد براني خريج البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة ، وعضوية دكتور عبد الله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة مقررا للجنة، وشريف جاد رئيس جمعية خريجي الجامعات الروسية والسوفيتية أميناً عاماً، والدكتور ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي منسقاً مع الأحزاب المصرية.

وفي اجتماعها الأول استعرضت اللجنة بعض التفاصيل الخاصة بالمهرجان حيث يشارك 20 الف من الشباب يمثلون 180 دولة بينهم 1000 طفل من سن 14 الي 17 سنة، وتتاح الفرصة للشباب بالمشاركة من سن 18 الي 35 سنة يتم اختيارهم من خلال اختبارات تنافسية بعد التسجيل علي موقع المهرجان ، علي أن تحسم اللجنة التحضيرية العدد النهائي الخاص بمصر (140شخصًا )، بعد اجراء اللقاءات الشخصية مع المتقدمين ؛ ويضم الوفد المصري لاول مرة عدد من الشباب الروسي المصري من ابناء الجالية الروسية في مصر .

وتشمل فعاليات المهرجان انشطة ثقافية ورياضية وتعليمية وحفلات موسيقية وعروض مسرحية و ورش مختلفة في موضوعات العمل التطوعي والتنمية المستقبلية للشباب وتطوير الحركة الشبابية بمشاركة متخصصين في العلاقات الدولية وريادة الاعمال وفي العلوم والثقافة والرياضة والاعلام ؛ ويهدف المهرجان الى ايجاد رؤية موحدة لدي شباب العالم حول مستقبل البشرية والتمسك بلغة السلام وإعلاء مبادئ الصداقة والتضامن بين الشعوب .

وكانت اللجنة المنظمة قد اختارت 6 لغات للمهرجان وهي الروسية والعريبة والانجليزية والفرنسية والاسبانية والصينية.

جدير بالذكر أن المهرجان العالمي للشباب انطلقت فكرته في لندن عام 1945، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ومع تأسيس اتحاد الشباب الديمقراطي العالمي بهدف تنظيم مهرجان سنوي للشباب والطلاب ؛ وانطلقت النسخة الاولي عام 1947 في براج بمشاركة 17 الف شاب من 71 دولة، وواصل المهرجان دوراته حتي الدورة ال 19 في سوتشي عام 2017 بمشاركة 185 دولة من بينهم مصر بوفد كبير ضم 102 من الشباب.

وكانت المستشار الثقافي للسفارة الروسية السيدة/ اسيا تورتشييفا، ومراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر قد شاركا في الاجتماع الأول للجنة المصرية التحضيرية واكدوا علي تقديم كافة التسهيلات لعمل اللجنة حتي اختيار الوفد المصري المشارك.

للتسجيل يرجي الدخول علي الرابط التالي:

https://reg.fest2024.com/en/main?utm_source=npc