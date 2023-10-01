«قطر الندى» تحتفل باليوبيل الذهبي لـ«انتصارات أكتوبر» بعدد خاص



صدر حديثًا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، عدد خاص من مجلة "قطر الندى" احتفالا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وحفل عدد شهر أكتوبر بموضوعات منوعة تمثل دفترًا لأحوال الحرب، وقد حرصت هيئة التحرير على رسم صورة لمصرنا الحبيبة منذ خمسين عامًا، وتصوير كل مشاعر العزة والفرح للشعب المصرى بالنصر العظيم، من خلال الأشعار والقصص والسيناريوهات المصورة، وغيرها، حتى يتعرف الطفل على أجواء وبطولات حرب أكتوبر.

فرحة النصر

وقد جاء مقال رئيس التحرير الكاتبة نجلاء علام بعنوان "فرحة النصر"، حيث كتبت:

«تحتفل مصر باليوبيل الذهبي لانتصار قواتنا المسلحة فى حرب السادس من أكتوبر 1973، حيث سطر الشعب المصري مع جيشه أعظم تضحيات وبطولات، وتقديرًا لهذه التضحيات والبطولات، تصدر مجلتكم قطر الندى عددًا خاصًا بهذه المناسبة العظيمة».

جيش البطولات

واحتوى العدد على سيناريو مصور بعنوان «جيش البطولات» للكاتب محمد فرح، ورسوم الفنان زكريا عبدالعال، واستعرض السيناريو في صفحاته المعارك المهمة التي خاضها الجيس المصري منذ عهد مينا موحد القطرين، ثم قصيدة بعنوان «أغلى انتصار» للشاعر بهجت صميدة ورسوم الفنانة دعاء رمضان.

معارك وبطولات

وتناول موضوع «معارك وبطولات» أهم وأشرس معارك حرب أكتوبر «تبة الشجرة» «المزرعة الصينية» «الفردان».

الجندي المجهول

وفي العدد نقرأ «الجندي المجهول» قصة للكاتب مصطفى غنايم والفنانة آية يوسف، وحرصت القصة على تعريف الطفل بالنصب التذكاري ومعنى الاحتفاء بالجندي المجهول الذي ضحى في سبيل وطنه.

المصحف الذي أنقذ صاحبه

ومن حكايات الحرب الحقيقية تصحبنا الكاتبة منى الشيمي حول "المصحف الذي أنقذ صاحبه" وكيف كان الإيمان بالله رفيق الجنود والأبطال على الجبهة.

أكتوبر يا شهر النصر

ويحتفي الشاعر أشرف قاسم بالنصر بقصيدة بعنوان «أكتوبر يا شهر النصر» من رسوم الفنانة رحاب جمال الدين، وفي بستان ندى تسأل الكاتبة عفت بركات الأطفال: في ذكرى النصر ماذا تريد أن تقدم لوطنك، وفي محبة يتنافس الأطفال على الإجابة حيث تظهر مشاعر الانتماء لوطنهم الحبيب، وتصاحبهم رسوم الفنان الكبير صلاح بيصار.

أشهر أغنيات حرب أكتوبر

وتكتب رئيس التحرير موضوعًا عن «أشهر أغنيات حرب أكتوبر»، ويتناول أغنيات بسم الله، الحلوة بلادي، دولا مين، عبرنا الهزيمة، سمينا وعدينا، رايات النصر، وكلها أغنيات تم إذاعتها في أوائل أيام الحرب.

صالح عطية بطل من سيناء

كان نداء حرب أكتوبر «الله أكبر» ملازمًا للجنود ومبشرًا بالنصر، وعن هذا النداء يقدم الكاتب زياد فايد قصته برسوم الفنانة منى حسين،

والسيناريو المصور «صالح عطية بطل من سيناء» للكاتبة عزة أنور ورسوم الفنان عبدالله أحمد، ويتناول حكاية هذا الصبي الذي كان عين القوات المصرية على معسكر الأعداء، ويعظم الشاعر طارق مراد دور الشهيد من خلال قصيدته "الشهدا ما بيموتوش" ورسوم الفنان نبيل السمالوطي.

البطل الشهيد

وفي موضوع بعنوان "البطل الشهيد" يتم استعراض سيرة أشهر شهداء حرب أكتوبر، ومنهم، اللواء شفيق متري سدراك، الرقيب محمد حسين محمود وهو أول شهيد في حرب أكتوبر، الرائد طيار عاطف السادات، اللواء مهندس أحمد حمدي.

أدب الحرب

ويحكي الكاتب إبراهيم حمزة، عن مشاركته في جائزة أدب الحرب التي كانت تقيمها الشئون المعنوية بالتعاون مع جريدة أخبار الأدب، وفرحته بالفوز وهو مجند في القوات المسلحة.

خطاب 16 أكتوبر 1973

قدمت مجلة قطر الندى مقتطفات من خطاب الرئيس أنور السادات بطل الحرب والسلام والذي ألقاه يوم 16 أكتوبر 1973.