رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارات بتعيين قيادات أكاديمية جديدة بكليات التجارة والطب والفنون الجميلة

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ قرارات بتعيين عدد من القيادات الأكاديمية الجديدة بكليات التجارة، والطب البشرى، والفنون الجميلة.

وهنأ الدكتور “المنشاوى” القيادات الجديدة، متمنيًا لهم مزيدًا من التقدم والنجاح، كما وجههم باستمرار العمل بكفاءة وفعالية؛ للنهوض بالجامعة في مختلف المستويات الإدارية، والتعليمية، والبحثية، مع الإهتمام بوضع الضوابط اللازمة؛ لضمان سير العمل على الوجه الأكمل، وذلك بما يتوافق مع رؤية، وخطة الجامعة الساعية؛ لتحقيقها.

وتضمنت قرارات كلية التجارة؛ تعيين الدكتورة أمل أحمد حسن الأستاذ بقسم الإحصاء والرياضة والتأمين بالكلية وكيلًا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ وذلك لمدة ثلاث سنوات، وتعيين الدكتورة إنجي فاروق أحمد مراد الأستاذ بقسم الإحصاء والرياضة والتأمين، رئيسًا لمجلس القسم؛ وذلك لمدة ثلاث سنوات.

كما تضمنت القرارات؛ تعيين الدكتورة مديحة محمد حسين العطار الأستاذ بقسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمى بكلية الطب البشري، رئيسًا لمجلس القسم؛ وذلك لحين بلوغ سيادتها السن القانونية للمعاش.

وتضمنت قرارات كلية الفنون الجميلة؛ تجديد تولي الدكتورة سحر بطرس نجيب القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الإشراف على قسم التصوير بالكلية ؛ وذلك لمدة عام، وتجديد تولي الدكتور محمد محمد عبدالحكيم القائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الإشراف على قسم الجرافيك بالكلية؛ وذلك لمدة عام، وتجديد تولي الدكتور محمد حلمي الحفناوي القائم بعمل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الإشراف على قسم العمارة ؛ وذلك لمدة عام، فضلًا عن تجديد قيام الدكتورة غادة صلاح محمد علي النجار الأستاذ المساعد بقسم الديكور؛ بعمل رئيس مجلس القسم؛ وذلك لمدة عام، وتجديد قيام الدكتور محسن محمد سليم الأستاذ بقسم النحت، بعمل رئيس القسم وذلك لمدة عام.