سيدات يد الأهلي يهزمن نزيكو الكاميروني في بطولة أفريقيا للأندية.. "صور"

حقق الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي، الفوز الثاني في بطولة إفريقيا للأندية على حساب نظيره فريق نزيكو الكاميروني، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد بالجولة الثانية من دوري المجموعات للبطولة التي تقام في الكونغو.

وأقيمت المباراة على صالة “نيكول أوبا”، وشهد الشوط الأول تأخرًا في النتيجة لسيدات يد الأهلي لينتهي بنتيجة 15-11 لصالح الفريق الكاميروني.

وفي الشوط الثاني أجرى محمد عادل المدير الفني عدد كبير من التغييرات ليعود فريق سيدات الأهلي بقوية ويتمكن الفريق من حسم اللقاء بالفوز بنتيجة 33-31 .

وحصلت ڤيڤالدا دا سيلڤا، لاعبة الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، على جائزة أفضل لاعبة في مباراة نزيكو الكاميروني بعد المستوى المميز الذي قدمته طوال اللقاء.

ومن المقرر أن يواجه فريق سيدات يد الأهلي غدًا الاثنين فريق بريميرو الأنجولي، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان فريق سيدات يد الأهلي افتتح مشواره في البطولة الأفريقية للاندية بالفوز على فريق جرين دي سيل الكونغولي، بالجولة الأولى من دوري المجموعات بنتيجة 25-16.

وتضم قائمة سيدات يد الأهلي في البطولة: منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ڤيڤالدا دا سيلڤا - دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - دنيا صقر - نوال خليل - أمينة عاطف - سارة الخولي - نصرة عيد - ليلى حماد - شهد الشواربي.

ويتواجد فريق سيدات يد الأهلي في المجموعة الأولى إلى جانب فرق بريميرو الأنجولي ونزيكو الكاميروني وجرين دي سيل الكونغولي.