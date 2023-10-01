ياسر قمر عقب فوز فراعنة الطائرة على اليابان: أكتب يا تاريخ وسجل هذا الإنجاز

أعرب المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصرى للكرة الطائرة عن سعادته الكبيرة عقب فوز فراعنة الطائرة منذ قليل على منتخب اليابان بنتيجة 3-2 في اللقاء الذى جمع المنتخبين باليابان ضمن التصفيات المؤهلة لدورة الالعاب الاولمبية المقبلة بباريس.

ووجه ياسر القمر الشكر للاعبى المنتخب الوطنى وجهازهم الفنى على الأداء الرجولى والإصرار على العودة للقاء بعد التأخر بشوطين أمام منتخب مصنف عالميًا.

وقال ياسر قمر خلال تصريحاته الخاصة لـ “البوابة سبورت”: “أكتب يا تاريخ وسجل هذا الانجاز لفراعنة الطائرة الذين اثبتوا نجاحهم وقدرتهم أمام أقوى المنتخبات ولم يتراجع ادائهم رغم البداية القوية للمنتخب صاحب الارض”.

وحرص المهندس ياسر قمر على التواصل مع الكابتن تامر بيبرس عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة وقدم له التهنئة له وللجهاز الفنى واللاعبين بعد الاداء الرائع امام منتخب اليابان.

وتضم قائمة الفراعنة ١٤ لاعبًا وهم على النحو التالي: حسام يوسف وأشرف اللقاني ورضا هيكل وسيف عابد ومحمد عادل ومحمد المهدي وعبد الرحمن سعودي ومحمد رضا ومحمد رمضان وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد ضياء ومحمد مصطفى كامل وعبد الرحمن الحسيني.

ويتكون الجهاز الفنى للمنتخب من الإيطالي "فلافيو جولينيلي مديرًا فنيًا، وحسن الحصري مدربًا عاما، ومحمد بخيت مدربًا مساعدًا، وسامح ظلام للعلاج الطبيعي، وأحمد سعودي طبيبًا للمنتخب، وأحمد سمير محللا للأداء.

وتم تكليف العقيد تامر بيبرس عضو المجلس رئيسًا للبعثة بعد نجاحه في رئاسة بعثة منتخب مصر وقيادة الفراعنة للتتويج بلقب البطولة الأفريقية التي استضافتها مصر مؤخرًا ونجح منتخبنا في الفوز بذهبية البطولة والتأهل لبطولة كأس العالم المقبلة.

وتوج منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة بلقب البطولة الأفريقية فى النسخة التى اختتمت بمصر بعد الفوز على الجزائر بنتيجة 3/1 للعودة للزعامة الأفريقية بعد غياب 8 سنوات.