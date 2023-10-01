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الأحد 01 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

طنطا يضم حارس سموحة الصاعد لتدعيم صفوف الفريق الأول

عبدالسلام حربي
عبدالسلام حربي
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انهي مجلس إدارة نادي طنطا برئاسة فايزعريبي إجراءات التعاقد مع الحارس الصاعد عبدالسلام حربي مواليد 2004، حارس سموحة السابق  لتدعيم صفوف الفريق الأول لنادي طنطا بقيادة عمرو انور.

و من جانبه أكد علاء عكاشة رئيس قطاع الناشئين بنادي طنطا ان الحارس ينتظره مستقبل كبير نظرا للإمكانيات العالية التى يتمتع بها ويعمل  الحارس على تطوير نفسه باستمرار ليصبح واحد من المرشحين للانضمام لصفوف المنتخب الوطني في المستقبل.

ووجة علاء عكاشة الشكر لمجلس الإدارة على دعمهم الدائم للفريق الاول لكره القدم والقطاع مؤكدا أن الجميع يعمل داخل المنظومة لعودة الفريق مجددا لدوري الأضواء والشهرة.

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طنطا عبدالسلام حربي فايزعريبي علاء عكاشة
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