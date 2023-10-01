«حكاية وطن».. السيسي يشاهد فيلما تسجليا حول ملف الإسكان

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، فيلما تسجيليا عن ملف الإسكان، وذلك خلال فعاليات جلسة “المشروعات القومية والبنية التحتية” ضمن فعاليات مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز".

واستعرض الفيلم الكثافة السكنية والضغط الشديد على المرافق العامة وظهور العشوائيات، وتوفير مشروعات سكنية وكيف واجهت الدولة تلك التحديات للتوفير سكن لائق للمصريين، ووصلت تكلفة المشروعات العمرانية إلى 2050 مليار جنيه منذ 2014 حتى الآن.

بدأت فعاليات اليوم الثاني بجلسة "المشروعات القومية والبنية التحتية"، بمشاركة وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، ووزير النقل الفريق كامل الوزير.

ويشهد اليوم جلسات تركز على قطاعات الطاقة والبنية التحتية، ويشارك فيها دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ويتم خلال هذه الجلسات مناقشة مشروعات قومية كبيرة وجهود تطوير البنية التحتية.