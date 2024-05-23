في ذكرى وفاته.. "هنريك إبسن" أبو المسرح الحديث

تمر اليوم ذكرى وفاة الكاتب المسرحي النرويجي هنريك إبسن، بعد صراع طويل مع المرض وبعد أن وضع اسمه في مصاف أشهر المسرحيين في العالم، حيث يُعد أحد رواد المسرح الحديث، ولقب بـ "أبو المسرح الحديث".

ولد هنريك يوهان إبسن في مدينة سكين بالنرويج، في عام 1844 أصبح صيدلياً مساعداً في مدينة غريمستا، بدأت شهرته مع ثاني مسرحية له وهي "عربة المحارب" (1850).

وفي السنوات السبع التالية عمل كمدير تحريري في مدينة برجن لصالح المسرح النرويجي. كاتب مسرحي نرويجي من كتاب المسرح العظام في العالم.

أبو المسرح الحديث

لقب "هنريك ابسن" بأبو المسرح الحديث، نظرًا لتناوله قضايا واقعية وخطيرة يعانى منها المجتمع الأوروبي، كما تناول قضايا إنسانية خالدة تشغل الإنسان عبر العصور، مثل قضية ماهية الحقيقة والفارق بين الحقيقة والواقع أو الصراع بين الواقع والمثال وقضية النفاق الاجتماعي، وغيرها من القضايا التي تثيرها أعمال إبسن المسرحية والتي ليس بالضرورة أن تضع لها حلولاً.

كتب 26 مسرحية واقعية

وكتب "إبسن" أولى مسرحياته (كاتالينا) عام 1850 وجاءت ميلودراما مليئة بالإمكانات التي لم يرها معاصروه، وفي عام 1851 عمل إبسن كمساعد في مسرح بيرجين ثم سافر إلى الدنمارك وألمانيا لدراسة التكنيك المسـرحي.

وفي عام 1854 كتب مسرحية السيدة إنجر من ستوارت Lady Inger of Ostrat وهي مسـرحية تجري أحداثها في العصور الوسطى في النرويج المعاصرة لإبسن، وفي عام 1855 كتب مسرحية تتناول موضوعاً من العصور الوسطى بطريقة رومانسية شاعرية مليئة بالحديث عن أمجاد النرويج السابقة وقد حققت قدراً من النجاح، أما فى عام 1862م أفلس مسرح بيرجين وأصبح إبسن مديراً فنياً للمسرح النرويجي في مدينة أوسلو وفي نفس العام قدم له المسرح مسرحية شعرية ساخرة تظهر الجانب الآخر من فنه، ونجحت المسرحية في لفت الأنظار إلى إبسن، على الرغم من النقد والعداء الذى قابلته، وفي عام 1863 قدمت له مسرحية تاريخية يمتاز بالتحليل النفسي والشاعرية.

لم يكتب إبسن مسرحيات شعرية بعد بيرجنت، وفي عام 1869 انتهى من كتابة فورة الشباب وهي مسرحية ساخرة تدور حول موضوع طالما عالجه بلا هوادة هو الزيف والخداع.

رحيل أشهر المسرحيين فى العالم

توفي هنريك ابسن في 23 مايو 1906 بعد صراع طويل مع المرض، بعد ما عاش معارضا و ناقداً للظلم الاجتماعي، فقد كانت أخر كلمة لفظها هي “بالعكس”، رحل وبقيت مسرحياته تخلد ذكراه في قلوب جمهوره على مستوى العالم.