الدورى الإيطالى.. تعرف على تشكيل امبولى لمواجهة بولونيا

أعلن أوريليو أندرياتزولي المدير الفنى لفريق إمبولى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره بولونيا، وذلك بعد قليل على ملعب "ريناتو دال آرا"، ضمن منافسات الجولة السابعه من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق إمبولى كالتالى:

حراسة المرمى: إيتريت بيريشا.

خط الدفاع: تيرون إيبوهي، سيباستيان فالوكيويتش، سبيستيان لوبيرتو، ليبيراتو كاكيسي.

خط الوسط: رازافان مارين، فيليبو رانوكيا، يوسف مالح، توماسو بالدانزي.

خط الهجوم: فرانشيسكو كابوتو، نيكولو كامبياغي.

ويحتل فريق بولونيا المركز الـ 12 برصيد 7 نقاط، بينما يقع إمبولى فى المركز الـ 19 برصيد ثلاث نقاط.

