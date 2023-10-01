النيابة تصرح بدفن جثة طفل لقي مصرعه في انقلاب سيارة بالشرقية

قررت نيابة بلبيس اليوم التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه متأثرا بإصابته إثر انقلاب سياره ملاكي وتم نقل الجثمان إلى مستشفى بلبيس والتحفظ عليه بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي اخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس يفيد ورود إشارة من المستشفى المركزى بوصول " عاطف ع ع" 15 سنة مقيم كفر حمزة القليوبية جثة هامدة وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابته التى أودت بحياته إثر حادث انقلاب سيارة بطريق "بلبيس القاهرة- الصحراوى" نتيجة انفجار إطار السيارة وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.