انتحاري يفجر عبوة ناسفة في العاصمة التركية

الأحد 01/أكتوبر/2023 - 12:13 م

أعلنت وزارة الداخلية التركية اليوم الأحد أن مهاجما انتحاريا قام بتفجير عبوة ناسفة في قلب العاصمة التركية أنقرة، وذلك قبل ساعات من إعادة فتح البرلمان بعد العطلة الصيفية، في حين قتل مهاجم ثان في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا -عبر منصة X للتواصل الاجتماعي (المعروفة سابقا باسم تويتر)- إن اثنين من ضباط الشرطة أصيبا بجروح طفيفة خلال الهجوم الذي وقع بالقرب من وزارة الداخلية، حسبما نقلت وكالة أنباء أسوشيتيد برس.

وأضاف يرلي كايا أن المهاجمين وصلا إلى مكان الحادث داخل سيارة خفيفة.

ولم ترد معلومات فورية عن المهاجمين. إذ نفذت الجماعات الكردية واليسارية المتطرفة وكذلك تنظيم داعش هجمات مميتة في جميع أنحاء البلاد في الماضي.

وأظهرت لقطات تلفزيونية فرق القنابل وهي تعمل بالقرب من سيارة متوقفة في المنطقة الواقعة بالقرب من الجمعية الوطنية الكبرى التركية ومباني حكومية أخرى. بينما طوقت الشرطة منطقة وسط المدينة.

وذكرت تقارير إعلامية أن ضابطي الشرطة يتلقيان العلاج اللازم في المستشفى وأن حالتهما ليست خطيرة.