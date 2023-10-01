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الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الداخلية يصدر قرارا برفض منح الجنسية المصرية لفلسطيني لدواع أمنية

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
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أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اليوم عدة قرارات بخصوص منح الجنسية المصرية لعدد من المواطنين ورفض طلبات آخرين ونشرت القرارات بتاريخ اليوم في الجريدة الرسمية كالاتي:

مـادة 1 - يُرفض طلب الفلسطينى/ أشرف سامى عاشور السراج مواليد فلسطين فى 9/6/1998 اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لوالدته بالتطبيق لنص المادة (الثالثة/2) من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 لدواعٍ أمنية.

مـادة 1 - يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ عيد أحمد سيد عامر - وآخرهم السيد/ مروان وائل سيد محمود الجندى) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

مـادة 1 - يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ هشام عادل محمود محمد - وآخرهم السيد/ محمد عطية السيد غالى) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

مـادة 1 - يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ محمد شعبان محمود سيد - وآخرهم السيد/ عبد الرحمن أحمد على محمد السيد) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
 

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