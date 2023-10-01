وزير الداخلية يصدر قرارا برفض منح الجنسية المصرية لفلسطيني لدواع أمنية

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اليوم عدة قرارات بخصوص منح الجنسية المصرية لعدد من المواطنين ورفض طلبات آخرين ونشرت القرارات بتاريخ اليوم في الجريدة الرسمية كالاتي:

مـادة 1 - يُرفض طلب الفلسطينى/ أشرف سامى عاشور السراج مواليد فلسطين فى 9/6/1998 اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لوالدته بالتطبيق لنص المادة (الثالثة/2) من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 لدواعٍ أمنية.

مـادة 1 - يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ عيد أحمد سيد عامر - وآخرهم السيد/ مروان وائل سيد محمود الجندى) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

مـادة 1 - يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ هشام عادل محمود محمد - وآخرهم السيد/ محمد عطية السيد غالى) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

مـادة 1 - يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ محمد شعبان محمود سيد - وآخرهم السيد/ عبد الرحمن أحمد على محمد السيد) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

