أوكرانيا: الجيش الروسي يقصف كريفي ريه بطائرات بدون طيار ويستهدف البنية التحتية المدنية

الأحد 01/أكتوبر/2023 - 10:09 ص

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دنيبروبتروفسك بجنوب أوكرانيا سيرهي ليساك صباح اليوم الأحد أن الجيش الروسي قصف منطقة "كريفي ريه" التابعة للإقليم بطائرات بدون طيار الليلة الماضية، مستهدفا البنية التحتية المدنية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن ليساك قوله - في تصريح له - "في الليل، هاجم الروس كريفي ريه بطائرات بدون طيار.

ولسوء الحظ، تم ضرب البنية التحتية المدنية. وتسجيل دمار واسع النطاق واندلع حريق".

وأضاف المسئول الأوكراني أنه بالإضافة إلى ذلك، قصف الروس نيكوبول بالمدفعية الثقيلة وبلدة فيليكا ميخائيليفكا في منطقة سينيلنيكوف. ونتيجة لذلك، لحقت أضرار بخطوط الكهرباء وأنابيب الغاز. ولكن لم يتم تسجيل المزيد من الخسائر.