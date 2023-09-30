بمشاركة الأهلى.. "كاف" يعلن جوائز الدوري الإفريقي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، “كاف” عن الجوائز الخاصة بالنسخة الأولى من الدوري الأفريقي لكرة القدم، والمقرر انطلاقها بداية من يوم الجمعة 20 أكتوبر 2023 بمشاركة الأهلي الذي سيواجه سيمبا التنزاني.

وقال «كاف» عبر موقعه الرسمي ان الجوائز المالية لبطولة الدوري الإفريقي تقدر بحوالي 14 مليون دولار على النحو الآتي:

يحصل البطل على 4 مليون دولار

يحصل الوصيف على 3 مليون دولار

يحصل المتأهلون إلى نصف النهائي على مليون و700 ألف دولار

يحصل المتأهلون إلى ربع النهائي على مليون دولار

وأشار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلى أن البطل المُنتظر سيخوض 6 مباريات فقط للفوز بقيمة الجائزة الكبيرة والبالغ قيمتها 4 ملايين دولار.

ويشارك في الدوري الأفريقي لكرة القدم كلا من: الأهلي، وسيمبا، وإنييمبا والوداد وصن داونز ومازيمبي والتركي التونسي وبترو أتلتيكو.

ويبدأ الأهلي مشواره في الدوري الإفريقي من ربع النهائي بمواجهة فريق سيمبا التنزاني ذهابا في تنزانيا يوم 20 أكتوبر ومباراة الإياب في القاهرة يوم 24 من نفس الشهر، على أن يواجه الفائز من مباراة صن داونز الجنوب افريقي وبترو أتليتكو الأنجولى.