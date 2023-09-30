مدبولي: لدينا مدارس وجامعات تؤهل الشباب للعمل في أي مكان بالعالم

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تطوير الخدمات البريدية على مستوى الجمهورية، حيث تم إنشاء وتطوير 3950 مكتب بريد، مؤكدًا: "مازال لدينا 3 آلاف قرية بالمراحل الثانية والثالثة من مبادرة "حياة كريمة" ولا بُد أن نطوِّر بها كل شيء".

وأضاف مدبولي، خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز" المُنعقد اليوم السبت، بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: "إننا اليوم ننتقل لمستوى تعليم أفضل من خلال مدارس وجامعات على أعلى مستوى عالمي تؤهل الشباب المصري أن يكون قادرًا على العمل بأي مكان في العالم، إضافة إلى أنها ستسهم في دخول مصر الثورة الصناعية الرابعة".

وأشار رئيس الوزراء، إلى تحديات الدولة في عام 2014، حيث تركز مشاركة مصر بالأساس في سلاسل القيمة في السلع الأولية، خاصة أنها مصر تقع ضمن فئة الدول ذات الإسهام المتوسط في سلاسل القيمة العالية.

وتابع: "لبناء صناعة حقيقية نحتاج إلى وقت وجهد، وهذا من أكثر القطاعات التي تعمل بها الدولة الآن، وتبذل جهودًا كبيرة، لكن الأمر يستغرق وقتًا، معقبًا: "الدولة شغالة في كل قطاعات الصناعة".

وتنطلق جلسات «حكاية وطن» بالجلسة الافتتاحية، يعقبها استراحة ثم جلسة الاقتصاد، وتختتم فعاليات اليوم الأول بجلسة الطاقة.

ويستمر مؤتمر «حكاية وطن» حتى 2 أكتوبر المقبل، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري والخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

ويشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة التي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات، التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية؛ فضلًا عن التحديات التي تواجه الدولة.