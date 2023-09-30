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السبت 30 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط 6 لصوص بتهمة القيام بسرقات بمناطق الخليفة والمقطم وعابدين

احد المتهمين
احد المتهمين
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ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على 6 لصوص لقيامهم بأعمال سرقات بمناطق الخليفة والمقطم وعابدين.

تعود البداية عندما تم ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة الخليفة ، وبحوزتهما هاتفين محمول، وبمواجهتهما إعترفا بسرقتهما من شخصين بأسلوب "النشل".

كما تم ضبط (عاطل وسائقين "لهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزتهم (سيارة - مركبة " توك توك") وبمواجهتهم إعترفوا بسرقة مركبة "التوك توك" من أحد الأشخاص بدائرة القسم بإسلوب إنتحال صفة رجال شرطة بإستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهم.

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة عابدين ، وبحوزته (مبلغ مالى "عملات أجنبية" ، كمية من المشغولات الذهبية) وإعترف بسرقتهما من داخل إحدى الشقق بدائرة قسم شرطة السيدة زينب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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