سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالشروق

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بالشروق.. تلقى قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (خفير - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة الدراجة النارية خاصته بدائرة القسم.

وبالفحص أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتبين أنها قيادة (عاطل - مقيم بمحافظة القليوبية).. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، بمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع (عاطل - مقيم بمحافظة القليوبية) "أمكن ضبطه".

وبمواجهته أعترف بإرتكابه الواقعة، وأقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "كسر المقود"، وأنهما إرتكابا (6) وقائع سرقة آخرى بذات الأسلوب، وأقرا بتصرفهما بالبيع لدى عملائهما "سئ النية" (3 عاطلين) "تم ضبطهم" وبحوزتهم كافة الدراجات المستولى عليها، بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وأتهموهم بالسرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.