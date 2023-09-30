ads
السبت 30 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالشروق

المتهمين والمضبوطات
المتهمين والمضبوطات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى ضبط تشكيل عصابى  تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بالشروق.. تلقى قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (خفير - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة الدراجة النارية خاصته بدائرة القسم.

وبالفحص أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتبين أنها قيادة (عاطل - مقيم بمحافظة القليوبية).. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، بمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع (عاطل - مقيم بمحافظة القليوبية) "أمكن ضبطه".

وبمواجهته أعترف بإرتكابه الواقعة، وأقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "كسر المقود"، وأنهما إرتكابا (6) وقائع سرقة آخرى بذات الأسلوب، وأقرا بتصرفهما بالبيع لدى عملائهما "سئ النية" (3 عاطلين)  "تم ضبطهم" وبحوزتهم كافة الدراجات المستولى عليها، بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وأتهموهم بالسرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ads
أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة سرقة الدراجات النارية سرقة الدراجة النارية سقوط تشكيل عصاب ضبط تشكيل عصابى شرطة الشروق وقائع سرقة
ads