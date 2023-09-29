ads
الجمعة 29 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بالفيديو.. مى عمر تستعرض إطلالتها بمهرجان الفضائيات العربية

مى عمر
مى عمر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نشرت الفنانة مى عمر على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، فيديو لها من حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية، لتشارك به جمهورها.

https://www.instagram.com/reel/CxxiN_iIGOO/?igshid=NjIwNzIyMDk2Mg==

حضر المهرجان زوجها المخرج محمد سامى، ومجموعة من نجوم الفن والدراما والسينما والغناء بالعالم العربى، وتم تسليم الجوائز فى حضور الإعلام.

شاركت مى عمر فى موسم عيد الأضحى السينمائى بفيلم "هارلى"، بطولة محمد رمضان، مى عمر، محمود حميدة، مى كساب، أحمد داش، حسنى شتا، والإخراج محمد سمير.

يذكر أن الفنانة مى عمر شاركت فى الدراما الرمضانية بمسلسل "علاقه مشروعة" بطولة ياسر جلال، داليا مصطفى، مى عمر، بسنت شوقى، مراد مكرم، تأليف سماح الحريرى والإخراج خالد مرعى.

ads
مي عمر مهرجان الفضائيات العربية محمد سامي هارلى محمد رمضان
ads