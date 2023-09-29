بالفيديو.. مى عمر تستعرض إطلالتها بمهرجان الفضائيات العربية

نشرت الفنانة مى عمر على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، فيديو لها من حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية، لتشارك به جمهورها.

https://www.instagram.com/reel/CxxiN_iIGOO/?igshid=NjIwNzIyMDk2Mg==

حضر المهرجان زوجها المخرج محمد سامى، ومجموعة من نجوم الفن والدراما والسينما والغناء بالعالم العربى، وتم تسليم الجوائز فى حضور الإعلام.

شاركت مى عمر فى موسم عيد الأضحى السينمائى بفيلم "هارلى"، بطولة محمد رمضان، مى عمر، محمود حميدة، مى كساب، أحمد داش، حسنى شتا، والإخراج محمد سمير.

يذكر أن الفنانة مى عمر شاركت فى الدراما الرمضانية بمسلسل "علاقه مشروعة" بطولة ياسر جلال، داليا مصطفى، مى عمر، بسنت شوقى، مراد مكرم، تأليف سماح الحريرى والإخراج خالد مرعى.