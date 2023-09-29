مفتى الجمهورية: نحل مشكلات الأزواج فى الدار بحضور طبيب نفسى وعالم اجتماع

نصح الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، كل زوج وزوجة بينهما مشكلات لا يدخلون فى الطلاق مباشرة، حتى لو كانت المشكلة عصية على الحل، لافتا إلى أن مركز الإرشاد الزواجى، ويستقبل عدد كبير من الحالات، وهذا ناتج عن حل المشكلات بحضور طبيب نفسى وعالم اجتماع، واحد أمناء الفتوى.



وأوضح مفتي الديار المصرية، خلال حلقة برنامج "للفتوى حكاية"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الجمعة: "نعالج نسبة كبيرة ونصلح العلاقة بين الزوجين، حتى لا نصل إلي الطلاق، وحتى لو وصل الأمر للطلاق يكون طلقة واحدة وتعيش فى بيت الزوجية فترة العدة".



واستكمل: "الطلاق مرة والقران لم يجمعمها، فنلاقى واحد يجمعهما ويقول طالق بالثلاثة، الطلاق للعلاج وليس للكيد، فكلمة على طالق بالثلاثة، خطيرة جدا".



واضاف: "بلاش طلاق اذهبوا لطبيب أو شوفوا الخلل النفسي روحوا مركز الإرشاد الزوجى التابع لدار الإفتاء".