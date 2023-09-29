الثلاثاء.. نواب الشيوخ يوقعون على نماذج تزكية المترشحين لانتخابات الرئاسة

انتهت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ من كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال أعضاءه ، يوم الثلاثاء المقبل ،مع انطلاق دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الاول للشيوخ ، وذلك للتوقيع على نماذج تزكية المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

وكشفت مصادر برلمانية أن الأمانة العامة لمجلس الشيوخ أعدت البهو الفرعونى لاستقبال النواب للتوقيع على نماذج للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية ٢٠٢٤، والمُعدة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، تفعيلاً لنص المادة "١٤٢" من الدستور التي تقضي بأن يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكي المترشح (٢٠) عضواً من أعضاء مجلس النواب، والمادة (١٠٨) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنظم إجراءات ذلك.

وجدير بالذكر أن التوقيع على نموذج التزكية يكون من خلال النائب بشخصه، ولا يجوز إنابة غيره في التوقيع عنه، كما أنه لا يجوز للنائب الواحد تزكية أكثر من مترشح.

على صعيد آخر تنطلق أعمال الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول يوم الثلاثاء المقبل استجابة لدعوة وقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رقم (409) لسنة 2023 بدعوة مجلس الشيوخ لافتتاح دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الأول، في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الثلاثاء 18 من ربيع الأول سنة 1445 هجرية، الموافق 3 أكتوبر سنة 2023 ميلادية.