الشركة المتحدة: سنقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وحملاتهم بالانتخابات الرئاسية

أصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم الجمعة، بيانا صحفيا أكدت خلاله أنها ستقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وحملاتهم في الانتخابات الرئاسية، إلتزاما بالدستور والقوانين.

وأضاف البيان: أنه بعد الإعلان رسميًا عن بدء الاستحقاق الدستوري وإجراء الانتخابات الرئاسية التي تعتبر أهم حدث يحدد مصير المصريين ويرسم خطوات وطريق مستقبل بلادنا مصر لما لمنصب رئيس الجمهورية الذي تجري حوله الانتخابات من أهمية.. فإن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تؤكد على التالي:أن الشركة المتحدة بجميع قنواتها وصحفها ومواقعها وكل وسائل الإعلام التابعة والمملوكة لها ستقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وحملاتهم التزاما بالدستور والقوانين وأكواد المجلس الأعلى للصحافة ومواثيق الشرف الإعلامية والصحفية المنظمة لتغطية الانتخابات.

وستنفتح الشركة المتحدة على أخبار جميع المرشحين في المعركة الانتخابية خلال فترة الدعاية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات؛ في إطار حرصها على تعريف المواطن المصري وتوعيته بأهمية الانتخابات واجراءاتها المختلفة وكذلك كل برامج وأنشطة المرشحين بما يعكس صورة مصر الحضارية وعراقة وريادة إعلامها.

وتشير الشركة المتحدة إلى تأهب جميع إصداراتها لتقديم أكبر تغطية للحدث الأهم في مصر؛ بداية من مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات وإعلان المخطط الزمني؛ مرورا بفترات التوكيلات وفتح باب الترشح وصولا إلى إجراء الانتخابات والإعادة وفرز النتائج وإعلان الفائز، وذلك من خلال عدد من الصحفيين والإعلاميين المدربين وعبر أحدث وسائل التكنولوجيا والأدوات المتطورة التي تملكها الشركة وتساعد في إتمام المهمة.

واختتم البيان تفاصيله: يأتي بيان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية محددا لموقفها من كافة المرشحين الفعليين بعد فتح باب الترشح، مرحبا بالتواصل مع حملات المرشحين جميعهم في إطار المتفق عليه من قواعد مهنية منظمة.