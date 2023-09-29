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الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا تقدم 12 طنًا من المساعدات الإنسانية لسكان "ناجورنو كاراباخ"

قوات حفظ السلام
قوات حفظ السلام الروسية
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سلمت قوات حفظ السلام الروسية 12 طنا من المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في إقليم "ناجورنو كاراباخ" المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان. 
وذكرت وزارة الدفاع الروسية - في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - "أن جنود من قوة حفظ السلام الروسية قاموا بتسليم 12 طنا من الشحنات الإنسانية للسكان المدنيين في ناجورنو كاراباخ"، موضحة أن الشحنة تشمل الغذاء والأدوية والسلع الأساسية، مضيفة أن قوات حفظ السلام الروسية ساعدت المدنيين الذين يغادرون الإقليم، وقاموا بتوزيع المياه الصالحة للشرب والخبز وأغذية الأطفال على المحتاجين.

وأشارت الوزارة إلى أن قوات حفظ السلام الروسية تواصل تنفيذ المهام الموكلة إليها في إقليم "ناجورنو كاراباخ"، وأكدت مجددا أن قوات حفظ السلام التابعة لها تبذل جهودها لمنع إراقة الدماء وضمان الأمن واحترام القانون الإنساني فيما يتعلق بالمدنيين.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أيضا أن 117 مدنيا من بينهم 50 طفلا موجودون في موقع وحدة حفظ السلام الروسية ويتم تزويدهم بالطعام وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

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ناجورنو كاراباخ أرمينيا أذربيجان الشحنات الإنسانية
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