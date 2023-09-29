القاهرة الإخبارية: الأمم المتحدة تدعو للدعم العاجل للفارين من كاراباخ إلى أرمينيا

أعربت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن القلق البالغ بشأن الوضع في القوقاز، والأعداد المتزايدة بشكل سريع للاجئين الفارين من إقليم ناجورنو كاراباخ إلى أرمينيا، وذلك وفقًا لما ورد بفضائية «القاهرة الإخبارية».

وقال فيليبو جراندي المفوض السامي لشؤون اللاجئين، في بيان اليوم الجمعة، إن قوافل المفوضية المحملة بمزيد من الإمدادات في طريقها لتوصيل المساعدات، وإن الوكالة مستعدة لحشد مزيد من الموارد لدعم جهود الإغاثة التي يقوم بها الشعب والحكومة في أرمينيا.

وأشار إلى أن الوافدين من إقليم ناجورنو كاراباخ المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا، يصلون وهم مصابون بالصدمة والإرهاق والجوع، وبحاجة إلى الدعم النفسي والاجتماعي العاجل والمساعدة الطارئة.

وشدد مفوض شؤون اللاجئين على الحاجة لتقديم الدعم العاجل في ظل انخفاض درجات الحرارة وعدم توفر أماكن الإيواء، داعيًا إلى حماية المدنيين والاحترام الكامل للقانون الدولي وقانون اللاجئين.

وأكدت المفوضية دعوتها للامتناع عن أي أعمال قد تؤدي إلى نزوح مزيد من المدنيين وإلى ضمان سلامتهم وأمنهم وحقوقهم.

وكانت أذربيجان قد أعلنت، يوم 19 سبتمبر الجاري، أنها أطلقت عملية عسكرية "محدودة" في إقليم ناجورنو كاراباخ المتنازع عليه بينها وبين أرمينيا، قبل أن تعلن في اليوم التالي، وقف العملية، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بإلقاء القوات الأرمينية أسلحتها والانسحاب من مواقعها القتالية ومواقعها العسكرية وإخضاعها لنزع السلاح الكامل، وأن يتم تسليم كافة الذخائر والمعدات العسكرية الثقيلة، على أن يتم التنفيذ بالتنسيق مع قوات حفظ السلام الروسية.