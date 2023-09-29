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الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

السيطرة علي حريق بمنزل في الفيوم وإصابة شخص

ارشيفية
ارشيفية
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تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة على حريق هائل شب بمنزل بقرية نقاليفة بمركز سنورس وأسفر عن إصابة مواطن وتم نقله إلى مستشفى سنورس المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بنشوب حريق بمنزل بقرية نقاليفة بمركز سنورس،  وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحادث وتبين ان الحريق شب بمنزل مكون من طابق واحد بسبب ماس كهربائي، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق قبل إمتداده للمنازل المجاورة.
 

وأسفر الحريق عن إصابة مواطن بحالة إختناق وتم نقل المصاب إلى مستشفى سنورس المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 

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