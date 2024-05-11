مواعيد عرض فيلم "شرق 12" بمهرجان كان السينمائي

كشف مهرجان كان السينمائي عن جدول عروض أفلام نسخته الـ77 في جميع المسابقات المختلفة، والذي تنطلق فعالياته خلال الفترة من 14 إلى 25 مايو الجاري، بمشاركة نخبة كبيرة من صناع السينما العالمية.

ويشارك الفيلم المصري “شرق 12” للمخرجة هالة القوصي، ضمن مسابقة “نصف شهر المخرجين” المخصصة للأعمال الأولى والثانية، ويشهد أولى عروضه يوم الثلاثاء 21 مايو في تمام الخامسة والربع مساءً، ويعرض في اليوم التالي في تمام الحادية عشر والنصف صباحًا.

فيلم "شرق 12" يدور في إطار من الفانتازيا الساخرة في عالم مغلق خارج الزمن، حيث يتمرد فيه الموسيقار الشاب عبدو (عمر رزيق) على شوقي البهلوان (أحمد كمال) الذي يدير المكان بخليط من العبث والعنف وجلالة الحكاءة (منحة البطراوي) التي تخفف عن الناس بحكايات خيالية عن البحر الذي لا يعرفه أحد، ويخطط عبدو، مستعينا بموهبته، مع الشابة منة (فايزة شامة) لكسر قبضة شوقي ونيل الحرية في عالم أرحب.