تشاهدون اليوم.. بلدية المحلة يستضيف الأهلي.. غرناطة يواجه ريال مدريد.. ماينز 05 يصطدم بوروسيا دورتموند

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد جميع المباريات اليوم السبت الموافق 11 مايو، في جميع الدوريات الأوروبية، والعربية والمصرية، والتي جاءت كالتالي:

الدوري المصري

4:00 المقاولون - الاتحاد الإسكندري

7:00 المصري البورسعيدي - بيراميدز

7:00 بلدية المحلة - الأهلي

دوري أبطال آسيا

1:00 يوكوهاما إف مارينوس ضد العين الإماراتي

الدوري الإنجليزي

2:30 فولهام - مانشستر سيتي

5:00 بورنموث - برينتفورد

5:00 إيفرتون - شيفيلد يونايتد

5:00 نيوكاسل يونايتد - برايتون

5:00 توتنهام - بيرنلي

5:00 وست هام يونايتد - لوتون تاون

5:00 وولفرهامبتون - كريستال بالاس

7:30 نوتينجهام فورست - تشيلسي

الدوري الإسباني

3:00 يال مايوركا - لاس بالماس

5:15 فياريال - إشبيلية

7:30 غرناطة - ريال مدريد

10:00 أتلتيك بيلباو - اوساسونا

الدوري الإيطالي

7:00 نابولي - بولونيا

9:45 ميلان - كالياري

الدوري الألماني

4:30 لايبزيج - فيردر بريمن

4:30 فرايبورج - هايدنهايم

4:30 بوروسيا مونشنجلادباخ - آينتراخت فرانكفورت

4:30 كولن - يونيون برلين

7:30 ماينز 05 - بوروسيا دورتموند