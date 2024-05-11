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السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. بلدية المحلة يستضيف الأهلي.. غرناطة يواجه ريال مدريد.. ماينز 05 يصطدم بوروسيا دورتموند

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد جميع المباريات اليوم السبت الموافق 11 مايو، في جميع الدوريات الأوروبية، والعربية والمصرية، والتي جاءت كالتالي:

الدوري المصري
4:00 المقاولون - الاتحاد الإسكندري
7:00 المصري البورسعيدي - بيراميدز
7:00 بلدية المحلة - الأهلي

دوري أبطال آسيا
1:00 يوكوهاما إف مارينوس ضد العين الإماراتي

الدوري الإنجليزي
2:30 فولهام - مانشستر سيتي
5:00 بورنموث - برينتفورد
5:00 إيفرتون - شيفيلد يونايتد
5:00 نيوكاسل يونايتد - برايتون
5:00 توتنهام - بيرنلي
5:00 وست هام يونايتد - لوتون تاون
5:00 وولفرهامبتون - كريستال بالاس
7:30 نوتينجهام فورست - تشيلسي

الدوري الإسباني
3:00 يال مايوركا - لاس بالماس
5:15 فياريال - إشبيلية
7:30 غرناطة - ريال مدريد
10:00 أتلتيك بيلباو - اوساسونا

الدوري الإيطالي
7:00 نابولي - بولونيا
9:45 ميلان - كالياري

الدوري الألماني
4:30 لايبزيج - فيردر بريمن
4:30 فرايبورج - هايدنهايم
4:30 بوروسيا مونشنجلادباخ - آينتراخت فرانكفورت
4:30 كولن - يونيون برلين
7:30 ماينز 05 - بوروسيا دورتموند

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