المركز المصري للدراسات: مصر حائط الصد أمام مخططات الاحتلال الإسرائيلي

قالت رحمة حسن الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، إنَّ مصر وقفت كحائط صد أمام مخططات الاحتلال الإسرائيلي وتخوض معارك دبلوماسية من أجل حقوق الشعب الفلسطيني والتصدي لمحاولات تصفيتها ما يدعم أمن واستقرار المنطقة.

وأضافت «حسن»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»: «رحبت مصر بتصويت الجمعية العامة لدعم حقوق الشعب الفسلطيني في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والقرار نجاح دبلوماسي حتى لو تم ربطه بضرورة الحصول على موافقة من مجلس الأمن إلا أنه مكسب سياسي للقضية بانتزاع اعتراف ضمني دولي من 143 دولة بالحقوق المشروعة لـ الشعب الفلسطيني».

وتابعت: «هناك دول أوروبية تنوي الاعتراف بدولة فلسطين في 21 مايو المقبل وكذلك دول أخرى من أمريكا اللاتينية ما يمثل عزلة دبلوماسية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، والقرار الحالي يعطي فلسطين الحق في اللجوء إلى محكمة العدل الدولية واتهام سلطات الاحتلال الإسرائلي بجرائم حرب، ناهيك عن أن قرار الأمم المتحدة يفتح الباب أمام دعوات وقف الاستيطان داخل الدولة الفلسطينية خاصة بالضفة الغربية».