الرئيس الكولومبي يدعو المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة توقيف بحق نتنياهو

دعا الرئيس الكولومبي جوستافو بترو، المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال الرئيس الكولومبي - في تغريدة على منصة (إكس)، نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم /السبت/ - "نتنياهو لن يوقف الإبادة الجماعية في غزة"، مؤكدا أن هذا الأمر يستدعي إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.

وكان الرئيس الكولومبي قد أعلن - أول الشهر الجاري - أن بلاده ستقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل؛ بسبب تصرفاتها في قطاع غزة.

يشار إلى أن كولومبيا هي ثاني دولة في أمريكا الجنوبية تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل؛ بسبب ما يحدث في غزة، حيث سبقتها بوليفيا في نوفمبر الماضي.