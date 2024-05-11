"الصناعات التكاملية": استلام 500 ألف طن سكر خلال الشهر الجاري

صرح رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية اللواء عصام بديوى بأن الشركة ستبدأ باستلام 500 ألف طن من السكر الخام 20 مايو الجاري الذي قامت هيئة السلع التموينية باستيرادها

من خلال 10 مراكب حمولة كل مركب 50 ألف طن

وأضاف في تصريحات له أن ذلك يأتي بعد موافقة مجلس الوزراء على استيراد مليون طن سكر لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية.



وأشار البديوي إلى أنه من المتوقع استلام 500 ألف طن سكر الباقية نهاية أغسطس المقبل.



وأكد البديوى أن السكر الذي يتم انتاجه من قبل شركة السكر والصناعات التكاملية يتم توجيه بالكامل لصالح البطاقات التموينية، لافتا إلى أنه وقت أزمة السكر قامت الشركة على مدار 4 شهور بضخ نحو 650 ألف طن سكر بالسوق تضمنت مخزون الشركة من السكر وما تم تكريره من السكر الخام بالإضافة إلى السكر المنتج من القصب وهو ما يتم تعويضه من خلال كميات التى تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية باستيراده.

وأشار البديوي إلى أنه في إطار حرص الشركة على زيادة انتاجية محصول قصب السكر بدأت بالتعاون مع وزارة الزراعة في إدخال أصناف جديدة من شتلات قصب السكر تضم (جيزة 4 -جيزة 5 وحوامدية24) وذلك لارتفاع انتاجيتها من السكر وتوفير المياه وملائمتها مع الظروف الجوية مؤكدا ضرورة تنويع الأصناف وعدم الاعتماد على صنف واحد(س9) المستخدم حاليا حتى لا يتأثر الانتاج في حالة إصابة المحصول بآفة.