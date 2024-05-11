أوكرانيا تعلن تصدير 45 مليون طن من البضائع عبر الممر البحري‎

أعلنت وزارة المجتمعات والأقاليم وتطوير البنية التحتية الأوكرانية، اليوم السبت، أن نحو 1600 سفينة محملة بـ45 مليون طن من البضائع أبحرت عبر الممر البحري الأوكراني منذ إطلاقه خلال الفترة الماضية.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية الرسمية- "على مدى تسعة أشهر تقريبًا منذ إطلاق الممر البحري الأوكراني، قامت حوالي 1600 سفينة بتصدير 45 مليون طن من البضائع من موانئ منطقة أوديسا".

وأضاف البيان: "كانت هذه في الأساس منتجات زراعية أوكرانية مخصصة لأسواق المواد الغذائية العالمية"، موضحا أنه تم شحن أكثر من 30 مليون طن من المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى 38 دولة.

وأشار إلى أن حوالي 108 سفن أخرى تقترب الآن من موانئ منطقة أوديسا؛ لتحميلها بأكثر من 3 ملايين طن من المنتجات لأغراض التصدير.