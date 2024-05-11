ads
السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

أوكرانيا تعلن تصدير 45 مليون طن من البضائع عبر الممر البحري‎

أوكرانيا
أوكرانيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وزارة المجتمعات والأقاليم وتطوير البنية التحتية الأوكرانية، اليوم السبت، أن نحو 1600 سفينة محملة بـ45 مليون طن من البضائع أبحرت عبر الممر البحري الأوكراني منذ إطلاقه خلال الفترة الماضية.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية الرسمية- "على مدى تسعة أشهر تقريبًا منذ إطلاق الممر البحري الأوكراني، قامت حوالي 1600 سفينة بتصدير 45 مليون طن من البضائع من موانئ منطقة أوديسا".

وأضاف البيان: "كانت هذه في الأساس منتجات زراعية أوكرانية مخصصة لأسواق المواد الغذائية العالمية"، موضحا أنه تم شحن أكثر من 30 مليون طن من المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى 38 دولة.

وأشار إلى أن حوالي 108 سفن أخرى تقترب الآن من موانئ منطقة أوديسا؛ لتحميلها بأكثر من 3 ملايين طن من المنتجات لأغراض التصدير.

أوديسا الممر البحري الأوكراني أوكرانيا