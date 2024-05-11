5 اجتماعات لـ"موازنة البرلمان" غدًا

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، 5 اجتماعات غدا الأحد، برئاسة الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة، لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لعدد من الوزارات والهيئات.

وتستهل اللجنة اجتماعاتها، بنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لمصلحة الضرائب المصرية عن العام المالي 2024/2025، والثاني، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لوزارة التضامن الاجتماعي "قطاع الشئون الاجتماعية" عن العام المالي 2024/2025.

كما تنظر مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي – الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي عن العام المالي 2024/2025، في اجتماعها الثالث.

وتعود وتستأنف اجتماعاتها عصر الغد لتناقش مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن العام المالي 2024/2025.

وتختتم اجتماعاتها غدًا بنظر مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة عن العام المالي 2024/2025.