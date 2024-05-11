إيبارشية الإسماعيلية للأقباط الكاثوليك تحتفل بالتذكار الأول لسيامة مطرانها

تحتفل اليوم إيبارشية الإسماعيلية وتوابعها للأقباط الكاثوليك بالعيد الأول للسيامة الأسقفية للأنبا بولا مطران إيبارشية الإسماعيلية وتوابعها للأقباط الكاثوليك.

وُلِد الانبا بولا في 19 فبراير 1971، في محافظة أسيوط، حصل على ليسانس الفلسفة واللاهوت من كلية العلوم الإنسانية واللاهوتية بالمعادي، وتمَّت سيامتُه كاهنًا في 27 يونية 2002؛ يشغل منصب رئيس مجلس إدارة جمعية معا للتنمية ؛

وسيم أسقفًا على إيبارشيَّة الإسماعيلية (مدن القناة وشرق الدلتا وسيناء) 11مايو 2023، عُين زائرًا رسوليًا للأقباط الكاثوليك في أمريكا، وكندا ديسمبر ٢٠٢٣

خدم بالعديد من الأماكن في الداخل والخارج وفي يوم ٣١ مارس ٢٠٢٣، اعتمد البابا فرنسيس انتخاب الأب متى شفيق مطرانا على إيبارشية الإسماعيلية، وتمت سيامته الأسقفية في يوم ١١ مايو ٢٠٢٣، متخذا اسم الأنبا بولا.