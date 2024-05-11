ads
السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

إيبارشية الإسماعيلية للأقباط الكاثوليك تحتفل بالتذكار الأول لسيامة مطرانها

الأنبا بولا مطران
الأنبا بولا مطران إيبارشية الإسماعيلية وتوابعها للأقباط الك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تحتفل اليوم إيبارشية الإسماعيلية وتوابعها للأقباط الكاثوليك بالعيد الأول للسيامة الأسقفية للأنبا بولا مطران إيبارشية الإسماعيلية وتوابعها للأقباط الكاثوليك.

 وُلِد الانبا بولا في 19 فبراير 1971، في محافظة أسيوط،  حصل على ليسانس الفلسفة واللاهوت من كلية العلوم الإنسانية واللاهوتية بالمعادي، وتمَّت سيامتُه كاهنًا في 27 يونية 2002؛ يشغل منصب رئيس مجلس إدارة جمعية معا للتنمية ؛

 وسيم أسقفًا على إيبارشيَّة الإسماعيلية (مدن القناة وشرق الدلتا وسيناء) 11مايو 2023،  عُين زائرًا رسوليًا للأقباط الكاثوليك في أمريكا، وكندا ديسمبر ٢٠٢٣

خدم بالعديد من الأماكن في الداخل والخارج وفي يوم ٣١ مارس ٢٠٢٣، اعتمد البابا فرنسيس انتخاب الأب متى شفيق مطرانا على إيبارشية الإسماعيلية، وتمت سيامته الأسقفية في يوم ١١ مايو ٢٠٢٣، متخذا اسم الأنبا بولا.

إيبارشية الإسماعيلية وتوابعها للأقباط الكاثوليك العيد السيامة الأسقفية الأنبا بولا كلية العلوم الإنسانية واللاهوتية بالمعادي