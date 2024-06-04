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الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأب هدية تامر يترأس صلاة القداس الإلهي بكاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير

جانب من الصلاة
جانب من الصلاة
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 احتفلت كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير للكاثوليك ، بالفجالة، حيث ترأس صلاة القداس الإلهي الاحتفالي الأب هدية تامر، أحد رعاة الكاتدرائية، كما سبق صلاة القداس تلاوة أسرار المسبحة الوردية.

ومن جانبه، تحدث الأب هدية في عظة القداس عن "أمنا مريم العذراء المتأملة والشاهدة الأمينة على القيامة"، مؤكدًا أن احتفالية اليوم تأتي بعد مسيرة مريمية من التأملات، والصلوات على مدى الشهر المنصرم، مختتمًا كلمته بطلب شفاعة أمنا مريم العذراء، أم الله، وأم الكنيسة، والاقتداء بفضائلها.

واختتمت الذبيحة الإلهية بالتطواف الاحتفالي، مع تلاوة عدد من الترانيم المريمية، وزياح أيقونة أمنا مريم.

وعقب القداس الإلهي، تم افتتاح نادي العائلات، والنشاط الصيفي، الذي يتضمن تنمية المواهب، وتعلم المهارات، بجانب الندوات، ودراسة الكتاب المقدس، وغيرها.

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