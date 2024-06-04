نصائح مهمة ومفيدة للعناية الآمنة بالقدمين لمرضى السكري.. تعرف عليها

يحرص مرضى السكري علي العناية بصحة القدمين والوقاية من قرح السكري والتهابات القدم والمضاعفات الصحية ونتعرف فى هذا التقرير على بعض النصائح لمرضى السكري للعناية بصحة القدمين، بحسب موقع Indian.

نصائح مهمة ومفيدة لمرضى السكري للعناية بالقدمين وهي اتباع النصائح التالية للعناية بقدميك :

ممارسة المشي وهو من النشاط البدنى لمرضى السكري.

ممارسة التمارين الرياضية باستمرار، والنوم المنتظم، واتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يساعد مرضى السكري على تجنب المشكلات التي تخص صحة القدمين.

يمكن أن يساعد اختبار ملء الشعيرات الدموية في تحديد ما إذا كان من الآمن لمرضى السكر العناية بالأقدام ووضعها في مياه دافئة؛ إذا تحولت المنطقة إلى اللون الأحمر الوردي ثم عادت إلى وضعها الطبيعي بعد الضغط، فمن المحتمل أن يكون دوران الأوعية الدقيقة جيدا .

العناية بالقدمين

تعتبر الاهتمام بالأقدام جزءا من العناية بالقدم والتي تشمل الفحوصات الذاتية اليومية والأحذية المريحة.

والفحوصات الطبية المنتظمة. تعد المتابعة الفعالة والعلاج لمرض السكري أمرا هاما لمنع حدوث مضاعفات صحية للقدم.

تجنب إصابات القدم

ولتجنب إصابات القدم، ينصح مرضى السكري بعدم المشي حافي القدمين، أو استخدام كمادات دافئة ، أو الدخول إلى الحمامات الساخنة دون اختبار درجة الحرارة؛ يجب تقليم أظافر القدم بشكل مستقيم وليس قصير جدا.

مراقبة القدم

تعد مراقبة سطح القدم للتأكد من عدم وجود عن أي كسور أو بثور أو تورم أو احمرار، خاصة بين أصابع القدم وتحتها، أمرا هام جدا للحفاظ على صحة القدم.

تنظيم مستويات السكر

الإدارة الفعالة لمستوى السكر في الدم تقلل من خطر حدوث مضاعفات مرتبطة بمرض السكري، بما في ذلك مشاكل القدم. إن الحفاظ على مستويات السكر في الدم بالقرب من الهدف يمكن أن يقلل من خطر حدوث مشاكل في الدورة الدموية وتلف الأعصاب الإقلاع عن التدخين ضروري لمرضى السكري

غالبا ما يعاني الأشخاص الذين لديهم تاريخ من التدخين من انسداد الشرايين والشعيرات الدقيقة للأوعية الدموية، مما يؤثر على تدفق الدم إلى الجلد والأظافر والأنسجة الدهنية، مما يجعل العناية بالأقدام مشكلة بالنسبة لمرضى السكر المصابين بمرض الشريان المحيطي، لذا فإن الامتناع عن التدخين ضرورة لمرضى السكري بشكل خاص.