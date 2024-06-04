دراسة تكشف العلاقة بين ارتفاع حرارة المحيط ونزوح أسماك السردين إلى السواحل المغربية

رصدت دراسة حديثة لخبراء في علم المحيطات نزوح أسماك السردين من موريتانيا والسنغال نحو السواحل المغربية بين أعوام 1995 و2015 بسبب ارتفاع درجات حرارة مياه المحيط الأطلسي، وفقا لما نشرته مجلة "نايتشور" العلمية.

وكانت قد كشفت الدراسة أن منطقة رأس نواذيبو، الواقعة بموريتانيا، شكلت منطقة انتقالية وحركة هجرة أسماك السردين والمعروف أنها تستهلك بشكل كبير من قبل مواطني شمال غرب إفريقيا.

وأبلغ الصيادون عن هجرة مقلقة لأسماك السردين من السنغال وموريتانيا نحو الشمال والسواحل المغربية، خلال العقدين الماضيين، وهو ما أحدث نقصا واضحا في أعدادها.

كما أشارت إلى وجود آثار تغير المناخ على توزيع الأسماك السطحية الصغيرة في شمال غرب إفريقيا: الاتجاهات والتحولات والمخاطر على الأمن الغذائي، إلى أن هذا الانخفاض يرتبط أيضا بتكثيف جهود الصيد خلال فترة الدراسة من عام 1995 إلى عام 2015، وفي المقابل، في بعض المناطق الأخرى، يكون ضغط الصيد والكتلة الحيوية للأسماك العلفية أقل ارتباطا.

وفسر الخبراء أسباب هذه الهجرة بـالتغيرات البيئية، خاصة حرارة المحيطات، التي بدت بشكل واضح أنها ارتفعت في سواحل موريتانيا والسنغال، ما يؤثر بشكل مباشر على تحركات أسماك السردين ونمط عيشها.

وأن منطقة كيب بلانك (رأس نواذيبو) تعد انتقالية فيما يتعلق بطبقة سطح البحر؛ إذ تتميز بزيادة منتظمة في درجة حرارة سطح البحر واستقرار مياه القاع، مع ملاحظة شذوذ كبير في درجة حرارة سطح البحر على مدار السنة.