عروض مسرحية للأطفال ضمن موسم نوادي المسرح بقصور الثقافة

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، عددا من العروض المسرحية المجانية ضمن نوادي مسرح الطفل، في إطار برامج وزارة الثقافة.

ويقدم فرع ثقافة بورسعيد الساعة الثامنة والنصف مساء، المسرحية الاستعراضية الغنائية للأطفال "بحبكم" للكاتب سامح الرازقي، وإخراج محمد الدسوقى، وانطلقا أمس الاثنين 3 يونيو وتستمر حتى 13 يونيو علي مسرح قصر ثقافة بورسعيد.

ويقدم فرع ثقافة السويس في الساعة الثامنة مساء العرض المسرحي "حور في مدينة النور" وانطلق في 29 مايو الماضي ويستمر حتى 9 يونيو، وذلك بمركز شباب فيصل.

وفي فرع ثقافة أسوان، يشهد قصر ثقافة السباعية العرض المسرحي "ألبوم صور" تأليف هاني قدري، وإخراج عبد الرحمن أحمد موسى، كما يقام على مسرح فوزي فوزي العرض المسرحي "فى بيتنا مسرح" تأليف هاني قدري، إخراج محمد عبد المنعم، وبدأت العروض أمس الاثنين 3 يونيو وتستمر حتي 7 يونيو، وتقدم في الساعة التاسعة مساء.

ويشهد فرع ثقافة الفيوم العرض المسرحي "ماما أنا آسف" لفرقة الفيوم تأليف وأشعار سامح الرازقي وإخراج عيد عثمان ويقام في الفترة من 6 يونيو حتى 15 يونيو، وذلك على مسرح مجلس مدينة الفيوم في التاسعة مساء.

العروض إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د.چيهان حسن، وتقدم بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وبالتعاون مع الأقاليم والفروع الثقافية بالمحافظات.

وتأتي العروض ضمن الموسم الجديد من تجربة نوادي مسرح الطفل التي تقدمها هيئة قصور الثقافة لتنمية قدرات ومهارات الطفل وبناء شخصيته، ويشارك بها أكثر من ألف طفل وفنان.

IMG-20240604-WA0030

IMG-20240604-WA0029