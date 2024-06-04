محافظ الإسكندرية يبحث مع قنصل عام لبنان تعزيز سبل التعاون بين الجانبين

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمكتبه، اليوم، علي قرانوح قنصل عام دولة لبنان بالإسكندرية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

في البداية، رحب محافظ الإسكندرية بالقنصل العام لدولة لبنان، مؤكدًا على عمق العلاقات الثنائية بين مصر ولبنان، وخاصة مع مدينة الإسكندرية أقدم سكندريات العالم، مشيرًا إلى حرصه على زيادة التعاون بين الجانبين على كافة الأصعدة.

وأوضح الشريف أن الإسكندرية تحظى بكامل الرعاية من جانب فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويظهر ذلك في المشروعات القومية التي تمت على أرض الإسكندرية، هذا بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المشروعات لمواجهة التغيرات المناخية للحفاظ على هذه المدينة التراثية كمشروع الإستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية.

من جانبه؛ قدم القنصل العام الشكر لمحافظ الإسكندرية، وأكد سعي دولته الدائم لدعم العلاقات بين الجانبين، مشيدًا بما تمتلكه مدينة الإسكندرية من مقومات جاذبة من حيث المباني والآثار ، لافتًا إلى البصمات اللبنانية بمصر وخاصة الإسكندرية في المجالات الثقافية والعمرانية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والفنية والأدبية.

وفي ختام اللقاء؛ أكد الطرفان على دعمهما لكافة سبل التعاون بين الجانبين وتذليل أي معوقات بين الجانبين.