العميد يرفع درجة الاستعدادات القصوى لبوركينا فاسو

رفع حسام حسن درجة الاستعدادات القصوى داخل معسكر المنتخب استعداداً لمواجهة بوركينا فاسو الخميس المقبل، فى الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وطلب العميد من اللاعبين التركيز في المباراة وعدم الانشغال بأي امور خارجية، من تحل تحقيق الفوز واسعاد الجماهير المصرية وتحقيق هداف التأهل لكأس العالم.

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن مدير المنتخب ، استدعاء عمر كمال عبد الواحد لمعسكر المنتخب ، استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي ٦ و ١٠ يونيو من الشهر الجاري في الجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم بعد إصابة أحمد فتوح .