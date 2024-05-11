الاحتلال يجبر الفلسطينيين على إخلاء مناطق جديدة في رفح.. وسقوط العشرات مع استمرار القصف

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، السكان والنازحين الفلسطينيين على إخلاء مناطق جديدة في مدينة "رفح" جنوب قطاع غزة.

وأسقط جيش الاحتلال منشورات من الطائرات، طالب فيها السكان والنازحين بضرورة إخلاء منطقة رفح، ومخيمات رفح، والشابورة، والأحياء "الإداري، الجنينة، وخربة العدس"، في بلوكات 6، 7، 8، 9، 17، 25، 26، 27، 31؛ بحجة أنها مناطق قتال خطيرة.

وكان الاحتلال قد أجبر السكان والنازحين الفلسطينيين في السادس من الشهر الجاري على إخلاء المناطق الشرقية من مدينة رفح، والنزوح إلى خان يونس، والمواصي، رغم التدمير الواسع فيهما، بسبب القصف، وصعوبة نصب الخيام فيهما.

وعلى الصعيد ذاته، استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، في اليوم الـ 218 من الحرب، وذلك جراء قصف جوي ومدفعي إسرائيلي، استهدف منازل في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بوصول جثامين 24 شهيدًا إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، عقب قصف الاحتلال مناطق عدة وسط القطاع.

وأطلقت مدفعية الاحتلال عشرات القذائف على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، الذي يتعرض لليوم الثالث على التوالي لقصف صاروخي ومدفعي كثيف، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء، دون تمكن طواقم الإسعاف من انتشالهم، بسبب كثافة القصف.

واستهدفت مدفعية الاحتلال حي الصبرة وسط مدينة غزة، بعشرات القذائف، ما أدى إلى تضرر المنازل بشكل كبير.

واستشهد سبعة أشخاص، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، ولا زال هناك مفقودون تحت الأنقاض، جراء استهداف طائرات الاحتلال عشرات منازل في جباليا، شمال قطاع غزة.

وأطلقت مدفعية الاحتلال قذائف في شارع السكة والمنطقة الشرقية، ما أدى إلى اشتعال النيران في الممتلكات.

وشن طيران الاحتلال الحربي غارة على منزل يعود لعائلة المصري في محيط مقبرة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، وأخرى استهدفت منزلا لعائلة القبط في محيط نادي بيت لاهيا.

وفي رفح، جنوب القطاع، قصفت طائرات الاحتلال حي السلام، ومحيط معبر رفح.