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الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

قافلة بيطرية مجانية بقرية السبيل بمدينة العريش

قافلة بيطرية مجانية
قافلة بيطرية مجانية بقرية السبيل بمدينة العريش
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أصدر اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش تعليمات بتكليف رئيس قرية السبيل باستقبال قافلة بيطرية مجانية قامت بها مديرية الطب البيطري بالاشتراك مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية أمس الخميس والتعاون معهم وتذليل أي معوقات تعوق عمل الحملة وضمان وصول الخدمات لأكبر عدد من المربيين والمواطنين بتوجيهات اللواء محمد عبد الفضيل محافظ شمال سيناء بشأن متابعة الأعمال بمدينة العريش والحرص علي مصلحة المواطنين والمصلحة العامة. 

وقامت الحملة بعملها بالكشف وعلاج ما يقرب من 1500 رأس غنم ومن استوجب عمل له سونار وخاصه العشائر وكشف تأخر الحمل لبعضها وكذا تم وصف العلاج وحقن حالات تبين ارتفاع درجة حرارتها والحالات المصابة بالإسهال وما شبه ذلك وقامت القافلة بعملها على أكمل وجه مشكورين وننتظر قريبًا القافلة بمكان آخر.

كما أصدر  رئيس مركز ومدينة العريش بتشكيل لجنة برئاسة سيادته وعضوية كلا من إدارة الأزمات والكوارث بالمجلس والإدارة الهندسية والإدارة العامة للمياه الجوفية والري ومدير الصرف الصحي بالعريش وشركة الكهرباء لرفع المعوقات التي تعوق مجرى السيل وتطهير وتسوية مجرى الوادي من أكوام التراب وعليه تحركت اللجنة يوم الثلاثاء 26 سبتمبر وقامت بعملها مدعومه بالمعدات اللازمه وتم تطهير ورفع أي معوقات بمجرى سد الوادي بالكامل ونتقدم بالشكر للقائمين بالأعمال.

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الهيئة العامة للخدمات البيطرية اللواء أسامة احمد ع فش رئيس مركز ومدينة العريش شركة الكهرباء شمال سيناء مدينة العريش مديرية الطب البيطري محافظ شمال سيناء
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