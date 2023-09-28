توقيع مذكرة تفاهم بين «كاف» واتحاد الخليج العربي.. صور

وقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» برئاسة باتريس موتسيبي، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم برئاسة الشيخ حمد بن خليفة أحمد آل ثاني.

وجاء توقيع مذكرة التفاهم بين الاتحادين في القاهرة، ضمن استراتيجية الاتحادين لتطوير كرة القدم في منطقة الخليج العربي والقارة السمراء، وفتح آفاق تبادل الخبرات والتجارب والمعرفة بين الاتحادين.

ونشر «كاف» بيانًا، أكد من خلاله إن مذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان في القاهرة، تهدف إلى تطوير ورفع جودة كرة القدم، وتمكين اللعبة في أفريقيا ومنطقة الخليج العربي من المنافسة عالميًا.

وقال موتسيبي بعد توقيع مذكرة التفاهم: «نحن متحمسون للغاية للعمل مع اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم لجعل تلك اللعبة في أفريقيا ومنطقة الخليج من بين الأفضل في العالم».

وأضاف رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم: «إمكانات ما يمكننا تحقيقه من خلال العمل معا هائلة».

وأتم باتريس موتسيبي: «أود أن أشكر الشيخ حمد بن خليفة أحمد آل ثاني لكونه صديقا لـ «كاف» على مدار سنوات عديدة وعلى العمل معًا، والشراكة مع الاتحاد الأفريقي لتطوير وتنمية كرة القدم في القارة السمراء ومنطقة الخليج».

وحضر توقيع مذكرة التفاهم، الأمين العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم فيرون موسنجو أومبا، والأمين العام لاتحاد الخليج العربي لكرة القدم جاسم سلطان الرميحي.