سعاد صالح توضح حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.. فيديو

ردت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف والأقاويل التي تتردد بأن الاحتفال بالمولد بدعة غير مشروعة، قائلة :« المقصود من الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو إعادة ذكريات أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم في تعامله مع أصحابه وزوجاته وحياته اليومية».



أضافت الدكتورة سعاد صالح خلال لقائها مع الإعلامية مي البحيري، عبر برنامج "كلام بينا"، المذاع على قناة صدى البلد، أن القرآن الكريم تحدث عن الرسول قائلا: «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين»، مضيفة “هذا الزمان يفتقد فيه الرحمة، كذلك الرحمة بين الزوجين والآباء والأبناء ولابد أن يكون النبي هو المنهج الذي نسير عليه في حياتنا اليومية”.



وتابعت: الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز، «لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا »، والسيدة عائشة أم المؤمنين قالت إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشى على الأرض.

ولفتت إلى أن المقصود من قول السيدة عائشة، هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مثالا للأخلاق الكريمة في تعامله، موضحة أن القرآن الكريم هو البيان والهدى والشفاء للناس.