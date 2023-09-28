نظمت كلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة ندوة تثقيفية للضباط المتدربين بعنوان “دوائر الأمن القومى المصرى” حاضر فيها اللواء أركان حرب دكتور سمير فرج، الخبير العسكرى والإستراتيجى ومحافظ الأقصر السابق، إستعرض خلالها أطر التوعية بالمخاطر والتحديات التى تواجه الدولة المصرية .

وأشاد خلال الندوة بدور الأجهزة الأمنية فى مواجهة كافة الحروب غير النمطية والشائعات بإعتبارها جرائم تهدد الأمن القومى، وتعوق حركة البناء والإستقرار مع التأكيد على ضرورة رفع الوعى لدى الشباب وكافة أطياف المجتمع بما يحاط من أخطار حول تلك الحروب التى يتم توظيف التكنولوجيا الحديثة فيها لتفكيك وإستهداف الدول .

كما وجه الشكر والتقدير للجهود المبذولة من قبل أكاديمية الشرطة (كلية التدريب والتنمية) فى تنمية وتطوير الجوانب المعرفية والثقافية لدى أعضاء هيئة الشرطة .

ولاقت فعاليات الندوة استحسان وإشادة من الحضور مع موضوعات الندوة من خلال أسئلتهم وإستفساراتهم التى تؤكد وعيهم وحرصهم على تدعيم دورهم فى حماية أمن وطنهم .