وزير التعليم: لا جديد في نظام امتحانات الثانوية العامة

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نظام امتحانات الثانوية العامة 2024، مثل امتحانات العام الدراسي الحالي 2023 /2022، واي تطوير في نظام الامتحانات سيكون من خلال حوار مجتمعي.

وأوضح “حجازي”، أن الامتحانات هذا العام كانت منضبطة وحفظت حق الطالب، مشيرًا إلى أن الوزارة قدمت إجراءات عادلة بشان تحويلات طلاب المرحلة الثانوية بين المدارس.

وتعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الآن، مؤتمر صحفيا للحديث عن كافة التفاصيل المتعلقة باستعدادات العام الدراسي الجديد 2024/ 2023.

ويبدأ العام الدراسي الجديد، رسميًا 30 سبتمبرالجاري إلى السبت 8 يونيو 2024، وتبدأ اجازة نصف العام 27 يناير المقبل.