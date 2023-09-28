استمرار وقوع الكوارث الطبيعية.. للمرة الثانية في أقل من شهر الفيضانات تضرب اليونان.. وإعصار أوفيليا يتسبب في أمطار غزيرة بالولايات المتحدة الأمريكية

ضربت فيضانات وسط اليونان، للمرة الثانية هذا الشهر، وطالت مدينة فولوس، بعد عاصفة سابقة أدت إلي مقتل 17 شخصا وتسببت بأضرار كبيرة، بحسب ما ذكرت قناة "الحرة" الأمريكية.

وفرضت السلطات حظر تجول في فولوس، التي يبلغ عدد سكانها 140 ألف نسمة، مع وصول العاصفة "إلياس" إلى اليابسة، وتم إخلاء قرى محيطة بالمدينة.

كما أدت العاصفة، وهي الثانية التي تضرب البلاد خلال 3 أسابيع، في فيضانات بجزيرة يوبوا قرب أثينا.

وفي مطلع الشهر الحالي، تعرض وسط اليونان لدمار جراء الأمطار الغزيرة الناجمة عن العاصفة دانيال، التي أتت على محاصيل وقتلت عشرات الآلاف من الحيوانات، في منطقة تشكل قلب الإنتاج الزراعي اليوناني.

وفي هذا الشأن، أوضح وزير الزراعة ليفتيريس أفجيناكيس، إن "فرق التنظيف رفعت ما يزيد عن 180 ألف رأس من الماشية والدواجن النافقة، لكن لا يزال يتعذر الوصول إلى رؤوس ماشية نافقة أخرى".

وتشمل المحاصيل التي دمرتها العاصفة، القطن والذرة والقمح والتفاح والكيوي.

فيما شهدت بعض الأحياء الساحلية في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، بما في ذلك أتلانتيك سيتي، فيضانات حيث تسببت في انقطاع الكهرباء لفترات طويلة، وفق ما أفادت "يورو نيوز".

وذكر موقع "إن جي كوم" أن الكهرباء انقطعت عن ما يزيد عن 6 آلاف منزل.

وغمرت المياه العديد من الشوارع في بريل بولاية نيوجيرسي أثناء ارتفاع المد. كما تم الإبلاغ عن بعض الفيضانات وإغلاق الطرق في ولاية ديلاوير الساحلية.

وقد وصلت العاصفة المدارية أوفيليا إلى اليابسة، واجتاحت ساحل المحيط الأطلسي بالولايات المتحدة مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية أدت إلى فيضانات وانقطاع للتيار الكهربائي.