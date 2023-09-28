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الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مستشار الأمن القومي الأمريكي يشكر السويد والصين لدورهما في عودة الجندي الأمريكي

مستشار الأمن القومي
مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان
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وجه مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الشكر إلى حكومتي السويد والصين لدورهما في تسهيل عودة الجندي الأمريكي ترافيس كينج إلى الولايات المتحدة، والذي كان محتجزا في كوريا الشمالية.

وقال سوليفان إن المسؤولين الأمريكيين نجحوا في تأمين عودة الجندي ترافيس كينج من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بحسب بيان نشره الموقع الرسمي للبيت الأبيض.

وأضاف: "نحن نقدر تفاني الفريق المشترك بين الوكالات الذي عمل بلا كلل من أجل الاهتمام برفاهية الجندي كينج".

وقال سوليفان: "بالإضافة إلى ذلك، نشكر حكومة السويد على دورها الدبلوماسي الذي يمثل قوة حماية للولايات المتحدة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وحكومة جمهورية الصين الشعبية لمساعدتها في تسهيل عبور كينج". 

كان ترافيس كينج قد عبر إلى كوريا الشمالية في يوليو الماضي، وقال مسؤولون عسكريون أمريكيون إن كينج عبر "عمدا ودون تصريح" إلى الأراضي الكورية الشمالية.

وأعلنت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، أمس الأربعاء، أن السلطات "قررت طرد كينج لأن التحقيق الذي كانت تجريه معه انتهى".

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