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الخميس 28 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اليوم.. طقس شديد الحرارة نهارا وتوقعات بسقوط أمطار

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن انه يسود اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة على القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار علي السواحل الشمالية نهارا.

ومن المتوقع اليوم فرص لسقوط الأمطار الخفيفه على مناطق من أقصي جنوب البلاد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر قد تكون رعدية أحيانا .

وإليكم درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم علي  مناطق الجمهورية  القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٣٦ درجة و السواحل الشمالية ٣٢ درجة و جنوب سيناء ٤٠ درجة  
وشمال الصعيد ٤٠  درجة وجنوب الصعيد ٤٥ درجة.

وحذرت الأرصاد من الشبورة المائية، ودعت قائدى المركبات  بتوخى الحيطة والحذر أثناء القيادة بسبب الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والتى تعمل على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

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الارصاد طقس أمطار شبورة درجات الحرارة
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