سفارة روسيا لدى أرمينيا: موسكو تعمل على تسهيل السلام في جنوب القوقاز

أصدرت سفارة روسيا لدى أرمينيا بيانًا في الذكرى الثالثة للأحداث المأساوية التي وقعت في عام 2020 والتي شملت أرمينيا وأذربيجان، جاء فيها أن روسيا تعتزم مواصلة جهودها نحو السلام في جنوب القوقاز.

وجاء في البيان بحسب ما أوردت وكالة /تاس/ الروسية "إحياءً لذكرى بداية الأحداث المأساوية في عام 2020، نحن، إلى جانب شعب أرمينيا، نحزن على القتلى ونقدم تعاطفنا مع أسرهم، ونتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين. وروسيا مستعدة لمواصلة بذل كل جهد ممكن".

وأضاف البيان: "تقديم المساعدة، بناءً على الاتفاقيات الثلاثية الحالية بين قادة روسيا وأرمينيا وأذربيجان في 2020-2022 من أجل إرساء سلام مستقر ودائم في المنطقة".

ويقال إن الجانب الروسي، بما في ذلك فرقة حفظ السلام الروسية، يركز الاهتمام على المشاكل الإنسانية الملحة التي تواجه الأرمن في ناجورنو كارباخ.