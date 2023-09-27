اقرأ غدًا في "البوابة"| تحذير للعالم.. بيونج يانج: شبه الجزيرة الكورية على شفا حرب نووية

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الخميس 28 سبتمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

كارت أحمر.. السفير الفرنسي يغادر النيجر بعد طرده

تحذير للعالم.. بيونج يانج: شبه الجزيرة الكورية على شفا حرب نووية

النباتات الذهبية.. كنز مصري يلهث وراءه العالم

100 ضحية في حريق قاعة مناسبات بالموصل في العراق

أعداء المرأة.. الأمم المتحدة: سياسة طالبان ضد النساء مرفوضة

فضيحة تكريم نازي.. استقالة رئيس البرلمان الكندي بعد الاحتفاء بجندي أوكراني

7 رسائل للرئيس في احتفال المولد النبوي

.. وشيخ الأزهر: رسالة الإسلام منارة الإنسانية.. وضوءها لتصحيح المسار كلما ضلت الطريق